فيديو.. أول تلاوة عبر إذاعة القرآن الكريم للشيخ عبدالله خياط

2020-02-13

متابعات الخليج 365 – الرياض

نشرت وزارة الإعلام مقطع فيديو لأول تلاوة أُذيعت عبر أثير إذاعة القرآن الكريم عام 1392هـ للشيخ عبدالله خياط.

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الشيخ عبدالله الخياط ولد في 23 نوفمبر 1908 في منطقة مكة المكرمة وتوفي 8 يناير 1995 وهو إمام الحرم المكي، وكان عضوًا في هيئة كبار العلماء.

ونشأ الشيخ عبدالله الخياط في بيت متوسط الحال وكان أبوه مثقفاً ثقافة دينية وله إلمام بالفقه الحنفي والتفسير والحديث، وتلقى تعليمه الابتدائي في مدرسة الخياط بمكة المكرمة ودرس المنهج الثانوي بالمدرسة الراقية على عهد الحكومة الهاشمية، ودرس على علماء المسجد الحرام وحفظ القرآن الكريم في المدرسة الفخرية، والتحق بالمعهد العلمي السعودي بمكة وتخرج فيه عام 1360 هـ.

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