جامعة الملك سعود تُطلق أول ماجستير في النشاط البدني للطالبات

2020-02-13

متابعات الخليج 365 – واس

أطلقت جامعة الملك سعود ممثلة في كلية علوم الرياضة والنشاط والبدني برنامج (ماجستير علوم الرياضة والنشاط البدني للطالبات) إضافة إلى برنامج البكالوريوس والدبلوم العالي في التربية البدنية للعام الجامعي 1442هـ، وذلك للمساهمة في إعداد الكوادر النسائية المؤهلة لرفع مستوى الوعي المجتمعي تجاه تفعيل ممارسة المرأة السعودية للرياضة والأنشطة البدنية.

أوضح ذلك لـ”واس” عميد كلية علوم الرياضة والنشاط والبدني الدكتور سليمان بن عمر الجلعود، مبينًا أن جميع البرامج التي تقدمها الكلية بجميع أقسامها سواءً برنامج الماجستير أو البكالوريوس أو برنامج الدبلوم العالي في التربية البدنية تأتي منسجمة مع رؤية المملكة 2030 التي تؤكد على أهمية بناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحّي، ومحيط اجتماعي تفاعلي إيجابي يتيح العيش في بيئة محلية حيوية جاذبة تتوفر فيها كل مقومات جودة الحياة.

ومن جهته قال وكيل الكلية للدارسات العليا والبحث العلمي الدكتور طارق بن علي الصالحي: إن الكلية استعدت منذ وقت مبكر بتجهيز القاعات الدراسية والمنشآت الرياضية وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة من عضوات هيئة التدريس وموظفات لاستقبال الطالبات، وإجراء الاختبارات الخاصة بالقدرات البدنية.

ودعا الدكتور طارق الصالحي الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات حول إجراءات وشروط التقديم إلى زيارة موقع عمادة الدراسات العليا على الرابط dgs.ksu.edu.sa ، ولمعرفة برامج الدراسات العليا في الأقسام الأكاديمية بالكلية الدخول على الرابط : هنا.

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