مطار الملك عبدالعزيز الدولي يطلق خدمة النقل المجاني بين صالات الركاب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ جدة
أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عبر منصة تويتر اليوم، انطلاق خدمة النقل المجاني لركاب الترانزيت بين مطار الملك عبدالعزيز الجديد والصالة الجنوبية، بالتعاون مع إحدى الشركات.
وأوضح الحساب الرسمي للمطار أنه يمكن الاستفادة من خدمة النقل المجاني من الصالة رقم "1" إلى الصالة الجنوبية، بعد إبراز بطاقة صعود الطائرة.
يذكر أن خدمة النقل متاحة لمدة شهرين لحين اكتمال تشغيل الصالة الجديدة بالكامل لجميع الرحلات الداخلية والخارجية، حيث وفرت 200 سيارة لنقل المسافرين.
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