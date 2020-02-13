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"البلديات" و "الدفاع المدني" تصدران رخصة فورية موحدة للمنشآت التجارية.. والرقابة لاحقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض

دشن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بحضور مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، خدمة إصدار التراخيص التجارية البلدية الكترونيا لجميع الأمانات على مستوى السعودية، وربط بوابة "سلامة" الخاصة بالدفاع المدني مع بوابة "بلدي" لتبادل البيانات مباشرة، وإصدار فاتورة موحدة للمستفيدين تشمل أجور خدمة سلامة الالكترونية، لتسهيل وصول الشركاء للخدمات الكترونيا، وذلك في إطار عمل وزارة الشؤون البلدية والقروية نحو التحول الرقمي، وأتمتة الإجراءات البلدية وصولا لتحقيق رؤية 2030.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن هذه الخدمة تهدف إلى تمكين أصحاب الأعمال من إصدار الرخصة التجارية، وإنجاز عدد من الإجراءات الخاصة بالتراخيص، سواء المتعلقة بالتعديل على الرخص أو إلغائها، أو تجديد ونقل ملكية أي ترخيص تجاري، ونحو ذلك من خدمات رقمية.

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وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خططها وبرامجها لتحسين تجربة المستفيد، من خلال توفير المميزات التي تسهم في تسهيل الأعمال التجارية للشركاء، حيث قلصت الخدمات، وهي: إصدار ترخيص تجاري، إلغاء ترخيص تجاري، نقل ملكية ترخيص تجاري، تجديد ترخيص تجاري، تعديل رخصة.

وتنضوي تحت منصة "بلدي" قائمة الخدمات المقدمة من البلديات وتمكين المستفيدين من إنهاء متطلباتهم عبر خدمة التفويض الالكتروني، والاستفادة من التطبيقات الحديثة بتفعيلها، حيث أتاحت للمستفيدين خدمة تحديد الموقع عبر خرائط قوقل، وأصبحت الرقابة لاحقة.

كما حدثت الاشتراطات البلدية الخاصة بممارسة الأنشطة التجارية على مستوى القطاع البلدي، وأصبحت الرخصة الكترونية بقارئ (QR Code)، ودون ختم أو تواقيع أو الحاجة إلى طباعتها، وتجديد الرخص بشكل فوري دون الحاجة إلى إعادة تقديم أي مستندات، حيث تصدر حاليا بالتعاون مع الدفاع المدني 80% من الأنشطة البلدية فوريا، أي (429 نشاط أيزك).

ولمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة بوابة "بلدي" للاطلاع على خدمات تراخيص الأنشطة التجارية https://balady.gov.sa.