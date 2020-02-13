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تمكّن الأطباء بمستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة، من استئصال ورم ليفي يزن 2 كجم، من سيدة كانت قد راجعت المستشفى؛ حيث تَبَيّن بعد إجراء الفحوص الطبية والتحاليل المخبرية، وجودُ ورم ليفي بحجم كيلوجرامين.
كما أظهرت الفحوص الإشعاعية، أن السيدة لديها العديد من الأورام الضخمة، فأجريت عملية جراحية دقيقة مع المحافظة على الرحم، وتكللت العملية بنجاح، وقد غادرت السيدة المستشفى وهي بصحة وعافية.مستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة
13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441 12:42 PM
الفحوص أظهرت أن لديها أورامًا ضخمة والعملية حافظت على الرحم
تمكّن الأطباء بمستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة، من استئصال ورم ليفي يزن 2 كجم، من سيدة كانت قد راجعت المستشفى؛ حيث تَبَيّن بعد إجراء الفحوص الطبية والتحاليل المخبرية، وجودُ ورم ليفي بحجم كيلوجرامين.
كما أظهرت الفحوص الإشعاعية، أن السيدة لديها العديد من الأورام الضخمة، فأجريت عملية جراحية دقيقة مع المحافظة على الرحم، وتكللت العملية بنجاح، وقد غادرت السيدة المستشفى وهي بصحة وعافية.
، بريدة.. جراحة دقيقة تُنهي معاناة سيدة مع "ورم الـ2 كجم" ،
المصدر : الخليج 365
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