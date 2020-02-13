محمد بن مسعود - الدمام - قال: تبدأ درجات الحرارة بالتحسن التدريجي ببطء الأسبوع القادم قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: الموجة الباردة ستبدأ تخف حدتها من بعد الزوال على عموم #السعودية. وأضاف عبر حسابه في "تويتر": تبدأ درجات الحرارة بالتحسن التدريجي ببطء طوال الأسبوع القادم.حالة الطقس الموجة الباردة "الزعاق" عن زوال الموجة الباردة: ستخفّ حدتها من بعد الزوال صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-13 قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: الموجة الباردة ستبدأ تخف حدتها من بعد الزوال على عموم #السعودية. وأضاف عبر حسابه في "تويتر": تبدأ درجات الحرارة بالتحسن التدريجي ببطء طوال الأسبوع القادم. Advertisements 13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441 12:29 PM قال: تبدأ درجات الحرارة بالتحسن التدريجي ببطء الأسبوع القادم قال: تبدأ درجات الحرارة بالتحسن التدريجي ببطء الأسبوع القادم قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: الموجة الباردة ستبدأ تخف حدتها من بعد الزوال على عموم #السعودية. وأضاف عبر حسابه في "تويتر": تبدأ درجات الحرارة بالتحسن التدريجي ببطء طوال الأسبوع القادم. ، "الزعاق" عن زوال الموجة الباردة: ستخفّ حدتها من بعد الزوال ،

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