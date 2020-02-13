، تعاون أكاديمي وتدريبي.. "رئاسة الحرس الملكي" و"جامعة نايف" يوقّعان مذكرة تفاهم ،

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أبرمت رئاسة الحرس الملكي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مذكرة تفاهم بين الطرفين، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والتدريبية.
جرت مراسم التوقيع بين رئيس الحرس الملكي الفريق أول الركن سهيل بن صقر المطيري، ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد البنيان.
ويأتي هذا التعاون تجسيدًا للنهضة الشاملة التي تعيشها هذه البلاد الطاهرة على جميع الأصعدة والمستويات، وتحقيقًا لأسس التكامل والتعاون بين الأجهزة الحكومية، وإكمالًا للرسالة التعليمية والتدريبية بالحرس الملكي بما يواكب رؤية المملكة 2030.
حضر التوقيع: نائب رئيس الحرس الملكي الفريق أحمد بن صالح الحمدان، ورئيس هيئة العمليات اللواء الركن محمد بن سعيد العمري.
وبعد ذلك كرّم رئيس الحرس الملكي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.
رئاسة الحرس الملكي جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
تعاون أكاديمي وتدريبي.. "رئاسة الحرس الملكي" و"جامعة نايف" يوقّعان مذكرة تفاهمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-13
أبرمت رئاسة الحرس الملكي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مذكرة تفاهم بين الطرفين، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والتدريبية.
جرت مراسم التوقيع بين رئيس الحرس الملكي الفريق أول الركن سهيل بن صقر المطيري، ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد البنيان.
ويأتي هذا التعاون تجسيدًا للنهضة الشاملة التي تعيشها هذه البلاد الطاهرة على جميع الأصعدة والمستويات، وتحقيقًا لأسس التكامل والتعاون بين الأجهزة الحكومية، وإكمالًا للرسالة التعليمية والتدريبية بالحرس الملكي بما يواكب رؤية المملكة 2030.
حضر التوقيع: نائب رئيس الحرس الملكي الفريق أحمد بن صالح الحمدان، ورئيس هيئة العمليات اللواء الركن محمد بن سعيد العمري.
وبعد ذلك كرّم رئيس الحرس الملكي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.
13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
12:26 PM
تحقيقًا لأسس التكامل والتعاون بين الأجهزة الحكومية وإكمالًا للرسالة التعليمية
أبرمت رئاسة الحرس الملكي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مذكرة تفاهم بين الطرفين، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والتدريبية.
جرت مراسم التوقيع بين رئيس الحرس الملكي الفريق أول الركن سهيل بن صقر المطيري، ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد البنيان.
ويأتي هذا التعاون تجسيدًا للنهضة الشاملة التي تعيشها هذه البلاد الطاهرة على جميع الأصعدة والمستويات، وتحقيقًا لأسس التكامل والتعاون بين الأجهزة الحكومية، وإكمالًا للرسالة التعليمية والتدريبية بالحرس الملكي بما يواكب رؤية المملكة 2030.
حضر التوقيع: نائب رئيس الحرس الملكي الفريق أحمد بن صالح الحمدان، ورئيس هيئة العمليات اللواء الركن محمد بن سعيد العمري.
وبعد ذلك كرّم رئيس الحرس الملكي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.
، تعاون أكاديمي وتدريبي.. "رئاسة الحرس الملكي" و"جامعة نايف" يوقّعان مذكرة تفاهم ،
المصدر : الخليج 365
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