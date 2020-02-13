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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي الوحدة عن تكليف الإعلامي ماجد المفضلي، بالعمل مستشارًا إعلاميًا ومشرفًا على العلاقات العامة للنادي.
وأصدر رئيس مجلس الإدارة سلطان أزهر قرارًا بتكليف المفضلي مستشاراً إعلامياً ومشرفاً على العلاقات العامة للنادي في إطار دعم النادي بالكفاءات المتميزة.
وعبّر "المفضلي" عن سعادته بالثقة التي منحه إياها مجلس إدارة النادي، قائلًا:" يشرفني خدمة الكيان الوحداوي، وأعتز بثقة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة".
وأضاف: سنعمل على تحقيق التواصل الدائم مع عشاق الفرسان، وسأطوع الخبرة والمعرفة في سبيل تحقيق التطلعات والآمال، سائلاً الله التوفيق والسداد.
"المفضلي" مستشارًا ومشرفًا إعلاميًا بنادي الوحدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-13
أعلن نادي الوحدة عن تكليف الإعلامي ماجد المفضلي، بالعمل مستشارًا إعلاميًا ومشرفًا على العلاقات العامة للنادي.
وأصدر رئيس مجلس الإدارة سلطان أزهر قرارًا بتكليف المفضلي مستشاراً إعلامياً ومشرفاً على العلاقات العامة للنادي في إطار دعم النادي بالكفاءات المتميزة.
وعبّر "المفضلي" عن سعادته بالثقة التي منحه إياها مجلس إدارة النادي، قائلًا:" يشرفني خدمة الكيان الوحداوي، وأعتز بثقة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة".
وأضاف: سنعمل على تحقيق التواصل الدائم مع عشاق الفرسان، وسأطوع الخبرة والمعرفة في سبيل تحقيق التطلعات والآمال، سائلاً الله التوفيق والسداد.
13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
12:12 PM
أعلن نادي الوحدة عن تكليف الإعلامي ماجد المفضلي، بالعمل مستشارًا إعلاميًا ومشرفًا على العلاقات العامة للنادي.
وأصدر رئيس مجلس الإدارة سلطان أزهر قرارًا بتكليف المفضلي مستشاراً إعلامياً ومشرفاً على العلاقات العامة للنادي في إطار دعم النادي بالكفاءات المتميزة.
وعبّر "المفضلي" عن سعادته بالثقة التي منحه إياها مجلس إدارة النادي، قائلًا:" يشرفني خدمة الكيان الوحداوي، وأعتز بثقة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة".
وأضاف: سنعمل على تحقيق التواصل الدائم مع عشاق الفرسان، وسأطوع الخبرة والمعرفة في سبيل تحقيق التطلعات والآمال، سائلاً الله التوفيق والسداد.
، "المفضلي" مستشارًا ومشرفًا إعلاميًا بنادي الوحدة ،
المصدر : الخليج 365
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