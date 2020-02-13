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الرياض - علي القحطاني - وثق مواطن تجمد المياه في الرياض، صباح الخميس ١٣ فبراير، حيث وصلت درجة الحرارة الى درجه مئوية واحدة. وتنبأت التوقعات أن تعيش العاصمة الرياض ليلة باردة بسبب انخفاض درجات الحرارة مُجدداً في ساعات الليل بشكل كبير، لتسود أجواء قارسة البرودة.

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