شكرا لمتابعة خبر عن «العدل» تكشف ماهية التسوية الودية وتوقيتها في المنازعات العمالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل والخاص بالإجابة على إستفسارات المستفيدين ماهية التسوية الودية في المنازعات العمالية وتوقيتها . وأكد في بيان توعوي له اليوم الخميس ، أن التسوية الودية هي مرحلة تسبق رفع الدعوى العمالية أمام القضاء ، ويتم خلالها محاولة الإصلاح بين صاحب العمل والعامل بشكل ودي .

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