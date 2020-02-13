شكرا لمتابعة خبر عن وضع 116 سلعة تموينية أساسية تحت رقابة الرصد الإلكتروني للأسعار والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة التجارة والإستثمار إدراج 13 صنف من السلع والمنتجات ضمن نظام الرصد الإلكتروني للأسعار الذي أطلقته مؤخراً .
وتشمل الأصناف 116 سلعة تموينية أساسية ، منها الألبان ، واللحوم ، والدجاج ، والأرز ، والشاي ، والدقيق ، وحليب الأطفال ، والشعير ، والهيل ، والزيوت ، والشعير .
كما تشمل أيضاً بعض مواد البناء وهي الأسمنت وحديد التسليح ، لضمان استقرار سوق البناء والعقارات .
ومن المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية من الرصد الإلكتروني للأسعار ، بجانب الجولات الميدانية للفرق ، المخزون والمستودعات في السوق المحلية .
ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لضمان استقرار السوق من حيث وفرة السلع وعدم التلاعب بالأسعار .
كانت هذه تفاصيل خبر وضع 116 سلعة تموينية أساسية تحت رقابة الرصد الإلكتروني للأسعار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.