شكرا لمتابعة خبر عن طريقة الحصول على تعويض «ساند» للتعطل عن العمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية طريقة صرف تعويض التعطل عن العمل عبر ” ساند ، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية : – الدخول على الموقع الإلكتروني للتأمينات واختيار الخدمات الإلكترونية.

– اختيار التحقق من أهليتك لاستحقاق ساند.

– قم بكتابة رقم الهوية مع رمز الصور. ويقدم ” ساند ” دخل شهري خلال الفترة ما بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة، حيث يمكن الاستفادة من نظام ساند خلال ٩٠ يومًا من تاريخ الفصل من التأمينات الاجتماعية ، شريطة التسجيل في البوابة الوطنية للعمل “طاقات ” .

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