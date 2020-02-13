شكرا لقرائتكم خبر عن أفعى عملاقة تبتلع كنغر بطريقة مرعبة.. وحينما شاهدتها امرأة بمنزلها كانت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في حادثة غريبة جداً من نوعها، قامت أفعى بابتلاع كنغر في إحدى المدن الأسترالية. وشاهدت إحدى السيدات الأستراليات هذا المشهد الرهيب بالقرب من منزلها، وقامت على الفور بالاتصال بخدمة "إزالة الأفاعي"، وحضر على الفور أحد الاختصاصيين وقام بدوره بالاتصال بأحد زملاءه لمساعدته في التخلص من هذه الأفعى والفريسة التي تكمن في أحشاءها نظراً لحجمها الكبير. قد يهمك ايضاً: أول ظهور فاضح لخطيبة ‘‘الوليد مقداد’’ نجم طيور الجنة .. ومفاجأة مدوية بشأن هويتها وعمرها الحقيقي! (فيديو صادم)

أفعى عملاقة تبتلع كنغر بطريقة مرعبة.. وحينما شاهدتها امرأة بمنزلها كانت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب (فيديو)

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وقال الإختصاصي: بلغ وزن الأفعى حوالي 40 كيلو غرام وطولها 5 أمتار تقريباً وكانت على بعد 20 متراً من منزل السيدة التي اتصلت بنا. وأكد الاختصاصي أنه قرر حينها نقل الأفعى إلى مكان آخر بعيد عن السكان والمنطقة المأهولة لأن هذه الأفعى ابتلعت كنغراً صغيراً وهي قادرة على ابتلاع طفل بشري بعمر 6 سنوات بسهولة تامة، على حد تعبيره.

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