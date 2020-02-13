أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 13 فبراير 2020

يعتبر الذهب من أهم المعادن الثمينة التي تستخدمها السيدات في الحلي والمجوهرات، كما لا يقتصر سوق الذهب السعودي أو حتى العالمي على اهتمام النساء فقط، بل يحظى الذهب في السعودية باهتمام كل الفئات المجتمعية.

وترصد لكم وكالة "سوا" الإخبارية، من خلال الجدول المرفق أدناه، سعر الذهب في السعودية بعملتي الريال السعودي والدولار الأمريكي اليوم الخميس 13 فبراير:

ومن الجدير بالذكر أن هناك اختلافاً في سوق الذهب في السعودية ما بين سعر الذهب المستعمل في السعودية والذهب السعودي غير المستعمل، حيث يتم خصم آلية المصنعية بالذهب المستعمل فبالتأكيد بعد خصم المصنعية يصبح سعره أقل من اسعار الذهب اليوم في السعودية بالمصنعية.