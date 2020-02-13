كيف تحصل على 50 ألف ريال تمويلا لمشروعك من بنك التنمية الاجتماعية؟

حدد بنك التنمية الاجتماعية شروط الحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر التي لا يتجاوز حجم تمويلها 50 ألف ريال، ولا يزيد عدد العاملين فيها على 5 عاملين بحد أقصى. وأعطى بنك التنمية الاجتماعية الأولوية إلى الحالات الأكثر احتياجًا مثل المطلقات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام والمشمولين في خدمات الضمان الاجتماعي وعائلاتهم، والمستفيدين من جمعيات البر الخيرية.

المستفيدون من تمويل المشروعات متناهية الصغر من بنك التنمية الاجتماعية

وكذلك المستفيدين من خدمات اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، والمتعافين من إدمان المخدرات وأسرهم، والمستفيدين من مشاريع الإسكان الخيرية والتنموية، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية. واشترط بنك التنمية الاجتماعية فيمن يحصل على تمويل المشروعات متناهية الصغر أن يكون المستفيد سعودي/ة الجنسية أو أمًا لأبناء سعوديين لديها إقامة نظامية، ويكون عمره من 18 سنة إلى 60 سنة، وأن يكون قادرًا على ممارسة النشاط من الناحية الجسدية والمهنية.

شروط الحصول على تمويل لمشروع متناهي الصغر من بنك التنمية الاجتماعية

ولا بد أن يلتزم المستفيد بممارسة العمل بنفسه في المشروع، وتكون حالته الائتمانية مناسبة، ويكون مقر إقامته الدائم في نطاق عمل الجهة، واجتيازه المقابلة الشخصية، فضلًا عن شروط الجهات المتعاونة مع بنك التنمية الاجتماعية. ويمكن للمستفيدين الذين حددهم بنك التنمية الاجتماعية التقدم بطلب التمويل عن طريق التسجيل في المنصة الوطنية للأسر المنتجة واختيار شريك التمويل من الجمعيات الخيرية التي تقدم التمويل في المنطقة الجغرافية القريبة ومن ثم تقديم المستندات اللازمة لشريك التمويل من هنا.

كيفية التقديم للحصول على تمويل لمشروع متناهي الصغر من بنك التنمية الاجتماعية

ووفقًا لبنك التنمية الاجتماعية، من شروط التقديم على طلب تمويل للمشروعات متناهية الصغر أن يكون المستفيد مسجلًا في البوابة الوطنية للأسر المنتجة، وحاصلًا على شهادة تسجيل أسرة منتجة من هنا. ومن مميزات الحصول على شهادة تسجيل الأسر المنتجة أنها تعد شرطًا رئيسيًّا للاستفادة من جميع الخدمات المالية وغير مالية المقدمة من المنصة الوطنية للأسر المنتجة عبر الشركاء ومنها الحصول على تمويل مالي، وفقًا للمنصة الوطنية للأسر المنتجة التابعة لبنك الخدمة الاجتماعية. وكذلك الاشتراك في منتج زود الادخاري للأسر المنتجة، والاستفادة من منافذ البيع، والحصول على التدريب والاستشارات، وفقًا للمنصة الوطنية للأسر المنتجة التابعة لبنك الخدمة الاجتماعية.

متطلبات الحصول على تمويل مشروعات متناهية الصغر من بنك التنمية الاجتماعية

ووفقًا لبنك التنمية الاجتماعية فإن من متطلبات التقديم للحصول على تمويل مشروعات متناهية الصغر، أن يكون لدى المستفيد، الهوية الوطنية، والعنون الوطني، ورقم حساب الآيبان، والجوال المسجل في أبشر. ويتقاطع تمويل مشاريع متناهية الصغر مع الهدف الاستراتيجي الثاني لبنك التنمية الاجتماعية، وهو تطوير قطاع التمويل متناهي الصغر وتقديم الدعم للجمعيات والمؤسسات الأهلية لخدمة الشرائح المستهدفة.