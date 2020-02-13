صور.. “هيئة تطوير المدينة” تنقل الأشجار المعمرة بعيداً عن مواقع المشاريع التنموية

شرعت هيئة تطوير المدينة المنورة في نقل أشجار معمرة بعيداً عن مواقع المشاريع التنموية التي تنفذ حالياً، وذلك حفاظاً على الأشجار.

وأظهرت صورٌ عملية نقل عدد من الأشجار المعمرة والتي تصل أعمارها لعشرات السنين من مواقعها الحالية إلى وادي العقيق حفاظاً عليها من الإزالة.