صور.. استخراج جثة مقيم من تحت أنقاض سور استراحة بمكة

تمكنت فرق الإنقاذ بالإدارة العامة بالعاصمة المقدسة، من استخراج جثة مقيم من تحت انقاض سور استراحة. وذكر المتحدث الاعلامي لـ«الدفاع المدني» بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني أن عمليات «911» تلقت بلاغًا في تمام الساعة 17:31 يفيد بانهيار سور استراحة.

وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة للموقع وبالوصول اتضح أن الحادث عبارة عن انهيار سور استراحة تبلغ أبعاده 15 × 5، نتيجة أعمال إنشاء مجاورة، وبالبحث تحت الأنقاض من قبل فرق الإنقاذ عثر على جثة شخص تم استخراجها وسلمت الحالة لجهات الاختصاص لإكمال اللازم.