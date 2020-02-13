السعودية اليوم / جامعة نجران تواصل تقديم فعاليات الأولمبياد الثقافي



نجران 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس

تواصل جامعة نجران ممثلة في عمادة شؤون الطلاب تقديم فعاليات الأولمبياد الثقافي 2020، الذي انطلق الإثنين الماضي، ويستمر لمدة 10 أيام بمشاركة 264 طالباً وطالبة من مختلف كليات الجامعة في 13 مجالاً تنافسياً.

وأكد معالي مدير الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي أن تنوع البرامج والأنشطة التي تقدمها الجامعة ممثلة في كلياتها وعماداتها، يسهم بشكل عام في زيادة الوعي الثقافي لدى الطلاب والطالبات وتثقيفهم، بما يخدم مسيرتهم التعليمية، وتمكينهم من كسب الخبرات والمهارات التي تخدمهم في حياتهم العلمية والعملية، لخدمة دينهم ووطنهم ومجتمعهم، مبيناً أن المجالات التنافسية التي تضمنها الأولمبياد الثقافي تتيح الفرصة لمشاركة الكثير من الطلاب والطالبات بمختلف ميولهم ومهاراتهم وهو ما تحرص الجامعة عليه من خلال احتواء جميع الطلاب والطالبات.

يُذكر أن الفعاليات تشمل مجالات الأولمبياد الثقافي "القرآن الكريم أعذب تلاوة، السنة النبوية، السيرة النبوية، الإلقاء، الشرح، المساجلة الشعرية، الشعر الفصيح، الشعر النبطي، القصة القصيرة، الخط العربي، الرسم التشكيلي، التصوير التشكيلي".

// انتهى //

11:41ت م

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