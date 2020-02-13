السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنظم فعالية "شرقية خضراء" بعد زراعة 300 ألف شجرة



الدمام 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس

تنظم أمانة المنطقة الشرقية بجزيرة المرجان في الدمام بعد غدٍ، فعالية "شرقية خضراء"، بمناسبة زراعة أكثر من 300 ألف شجرة في مدن ومحافظات المنطقة .

وبين وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل أن الفعالية ستنطلق من قرية الدولفين وتنتهي في جزيرة المرجان، حيث ينتظر المشاركين والزوار في الجزيرة فعاليات ترفيهية تثقيفية وفعاليات تشجير، إضافة إلى معرض الصور والفرق الشعبية.

وبين أن مبادرة "شرقية خضراء" تحظى بدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، التي دشنها سموه في الأول من شهر سبتمبر ٢٠١٩، وتستهدف زراعة ٥٠٠ ألف شتلة من أشجار الظل في جميع مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وتدخل ضمن برامج أمانة المنطقة الشرقية في تشجير المدن.

وأفاد أن المبادرة تهدف إلى نشر ثقافة التشجير وزيادة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠، إضافة إلى زيادة المشهد الحضري ورفع المستوى التثقيفي والتوعوي بأهمية المحافظة على البيئة، داعياً المواطنين والمقيمين والجمعيات الخيرية للمشاركة في المسيرة.

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11:06ت م

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