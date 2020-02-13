

بيروت 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس

التقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان الدياب اليوم في بيروت رئيس قلم المحكمة الدولية داريل مونديس.

وجرى خلال اللقاء عرض لمسائل تتعلق بعمل المحكمة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

10:54ت م

0042





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس الوزراء اللبناني يلتقي برئيس قلم المحكمة الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.