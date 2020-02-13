السعودية اليوم / دار الرعاية الاجتماعية بحائل توقع عقد شراكة مجتمعية مع جمعية سفانة الخيرية



حائل 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس

وقعت دار الرعاية الاجتماعية بحائل أمس, عقد شراكة مع جمعية سفانة للخِدْمات الصحية بحائل لرفع مستوى البرامج التأهيلية النافعة بالدور الإيوائية وذلك بدار الإيواء بحائل .

وشمل العقد إقامة البرامج التأهيلية الصحية المتخصصة وتجهيز صالة العلاج الطبيعي بالدار بواقع 13 جهازًا يخدم شؤون الآباء في الدار وكذلك رفع مستوى الخِدْمات الصحية المقدمة.

وقدمت إدارة الدار شكرها وتقديرها للجمعية لتعاونها, مؤكدة أنه سيعود بالفائدة على منسوبيها .

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10:49ت م

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