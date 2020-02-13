السعودية اليوم / جامعة اليمامة تنظم "منتدى جامعة اليمامة للقانون2020"



الرياض19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس

تنظم جامعة اليمامة منتدى جامعة اليمامة للقانون2020، تحت عنوان " دور القانون في تحقيق أهداف رؤية 2030"، وذلك يوما الأحد والاثنين الموافق: 1-2 مارس 2020م.

ويتناول المنتدى أبرز التطورات القانونية التي شهدتها وتشهدها المملكة، والتي سيعرضها ويناقشها نخبة من المختصين في القانون، من منسوبي الجهات الحكومية ذات الصلة وقطاع الأعمال من المحامين والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس في كليات القانون والشريعة.

وأوضح مدير جامعة اليمامة ورئيس اللجنة المنظمة للمنتدى الدكتور حسام بن محمد رمضان أن المنتدى يهدف إلى تبني نقاش وحوار موسّع عن دور القانون في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030".

وأشار إلى أن برنامج منتدى جامعة اليمامة للقانون 2020 يشتمل على كلمات لضيوف متحدثين وحلقات نقاش وعروض لأحدث المستجدات البحثية في مجالات قانونية متعددة وذلك على الصعيدين الوطني والدولي، خاصة فيما يتعلق بتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة وتشجيع استخدام التقنية وحماية الملكية الفكرية.

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10:34ت م

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