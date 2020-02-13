السعودية اليوم / لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الهولندية في مجلس الشورى تجتمع بسفير هولندا لدى المملكة



الرياض 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية

وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين بما يسهم في تعزيز العلاقات في شتى المجالات، لا سيما البرلمانية منها.

يذكر أن لجان الصداقة البرلمانية المشتركة في المجلس تعمل على تعزيز روابط الصداقة والتواصل بين المجلس والمجالس التشريعية والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز علاقات المملكة على المستوى الخارجي.

// انتهى //

10:08ت م

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الرياض 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسعقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الهولندية أمس، اجتماعًا برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور عبد الله بن علي المنيف، بسفير مملكة هولندا لدى المملكة يوست رينتشيس.وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين بما يسهم في تعزيز العلاقات في شتى المجالات، لا سيما البرلمانية منها.يذكر أن لجان الصداقة البرلمانية المشتركة في المجلس تعمل على تعزيز روابط الصداقة والتواصل بين المجلس والمجالس التشريعية والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز علاقات المملكة على المستوى الخارجي.// انتهى //10:08ت م0029

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