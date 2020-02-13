شكرا لقرائتكم خبر عن المياه تغمر تقاطع "المدينة – صاري" بجدة والان نبدء بالتفاصيل

نبهت إدارة مرور محافظة جدة قائدي المركبات، لاستخدام الطرق البديلة، لتقاطع طريق المدينة مع شارع صاري باتجاه الشمال؛ نظرًا لتسرب مياه عالي أدى إلى هبوط كبير، وجاري التعامل معه من قبل جهة الاختصاص.

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