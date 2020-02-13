شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفة 69 محل ومصادرة 23 بسطة عشوائية بجدة التاريخية والان نبدء بالتفاصيل

رصدت بلدية جدة التاريخية 205 من المحال بالنطاق ضمن جولة شملت المرافق العامة لرصد وإشعار المواقع المخالفة.

وأفاد رئيس بلدية جدة التاريخية المهندس أيمن دمنهوري, أن الفرق الرقابية بجولات تفتيشية متنوعة بلغت 205 جولة سجلت من خلالها تحرير إشعارات لـ 69 من المحال المخالفة للأنظمة واللوائح, وأن عدد المحال المستوفية للشروط بلغت 129.

وأضاف المهندس دمنهوري أن الحملة شملت زيارة مواقع للمباني المخالفة حيث رصد مخالفات تتعلق بأعمال الترميم غير المرخصة في خمسة مواقع جرى مخالفتها وفق الأنظمة المتبعة في ذلك.

وفي جانب الصحة العامة بين رئيس بلدية جدة التاريخية, أن الفرق البلدية صادرت 23 بسطة عشوائية وغير نظامية لمواقع مختلفة ضمن نطاق البلدية, مشيراً إلى تنظيف 66 حاوية واستبدال خمس منها بما في ذلك من تنظيف وغسيل عدد من المرافق بالنطاق.