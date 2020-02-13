شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الهولندية تستعرض الموضوعات المشتركة والان نبدء بالتفاصيل

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الهولندية أمس، اجتماعًا برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور عبد الله بن علي المنيف، بسفير مملكة هولندا لدى المملكة يوست رينتشيس.

وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين بما يسهم في تعزيز العلاقات في شتى المجالات، لا سيما البرلمانية منها.

يذكر أن لجان الصداقة البرلمانية المشتركة في المجلس تعمل على تعزيز روابط الصداقة والتواصل بين المجلس والمجالس التشريعية والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز علاقات المملكة على المستوى الخارجي.