شكرا لقرائتكم خبر عن أجهزة ومواد متطورة لتطهير أسطح المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

عقدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للتقنية والإدارة العامة للشؤون الخدمية أمس, اجتماعاً تنسيقياً مع إحدى الشركات الطبية, للوقوف على أحدث المواد المستخدمة في تعقيم الأسطح من البكتيريا, وكذلك استخدام أجهزة حديثة لقياس نسبة البكتيريا في كافة مواقع العمل في وقت وجيز.

وأكد مدير إدارة الصحة والبيئة والمختبر بالوكالة يوسف بن قالط العوفي أن الاجتماع يأتي في سياق الحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لزوار المسجد النبوي وتطوير الأجهزة والمواد المستخدمة للتعقيم, وضمن الجهود التي تبذلها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي, لتحقيق نقلات نوعية ومميزة في جميع أعمالها الخدمية الموجهة للزوار.