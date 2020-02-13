ستة أفلام سعودية على Netflix 

2020-02-13

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

اختارت شبكة البث الأمريكية Netflix ستة أفلام سعودية قصيرة لعرضها على المنصة، وتختلف قضاياها بين تسليط الضوء على الموضوعات المثيرة للتفكير وبين التركيز على الموضوعات الاجتماعية، ومناقشة التطرف والنفسية الإنسانية.

1- 27 من شعبان، من إخراج محمد السلمان، ويناقش لقاء محمد ونوف، في موعد، في بداية الألفية، وهو أمر غير مقبول اجتماعيًا.

2- وسطي، من إخراج علي الكلثمي، والحاصل على جائزة أفضل مخرج وأفضل فيلم أجنبي في مهرجان ويليامزبيرغ للأفلام المستقلّة في عام 2017؛ يستند على قصة حقيقية حول مجموعة من المتشددين تهاجم مسرحية وسطي بلا وسطية في الرياض قبل 10 سنوات.

3- سومياتي بتدخل النار؟، من إخراج مشعل الجاسر، يدور حول الطفلة ليان، وهي أصغر أفراد عائلتها التي وظفت العاملة المنزلية سومياتي التي تواجه بدورها تحديات في هذا المنزل.

4- ومن كآبة المنظر، من إخراج فارس قدس، يواجه مجموعة من الناجين من حادث تحطم طائرة فوق منطقة صحراوية نائية؛ التعايش بعد عدة محاولات فاشلة للتواصل مع العالم.

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5- الجرذي، إخراج فيصل العامر، ويناقش حياة الشاب فهد، الذي قضى آخر يوم في حياته في خوف من والده.

6- ستارة، إخراج محمد السلمان، يدور الفيلم حول ممرضة تهرب من أحداث صادمة وتواجه الخوف وسوء الظن في بيئة عملها يوميًا.

موعد البث:

ستكون الأفلام متاحة للمشاهدة في 190 دولة بدءًا من 27 فبراير.

وقالت نهى الطيب، رئيس ترخيص المحتوى في Netflix: إننا نؤمن إيمانًا قويًا بأن القصة العظيمة يمكن أن تأتي من أي مكان وتكون محبوبة في كل مكان مع وجود هذا العدد الهائل من المواهب والمبدعين المحليين في جميع أنحاء العالم فإن إمكانات وجود قصص متنوعة ومثيرة للاهتمام لا حصر لها.

وأضاف علاء فدان، الرئيس التنفيذي لشركة استوديوهات تلفاز11 والذي أنتج الأفلام الستة: إنه لمن دواعي اعتزازنا أن نعرض ستة من أفلامنا القصيرة على Netflix، نحن متحمسون لتوصيل عمل المواهب السعودية المحلية إلى 167 مليون مشترك حول العالم.

وأضاف: تنتج استوديوهات تلفاز11 قصصًا حقيقية ومثيرة للاهتمام من ثقافتنا، ولا يمكننا الانتظار حتى يرى العالم ما نقدمه.

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