أمطار رعدية على جازان والمدني يحذر

2020-02-13

متابعات الخليج 365 – واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تصحب برياح سطحية نشطة ، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ، ومحافظات أبو عريش ، وبيش، وصامطة ، وفرسان.

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من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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