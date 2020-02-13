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أتربة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة

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2020-02-13

متابعات الخليج 365 – واس 

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم من أتربة مثارة تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة يشمل جدة والطائف والجموم والخرمة والكامل والمويه وتربة وخليص ورابغ ورنية.

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وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم نشاطًا للرياح الجنوبية الدافئة المثيرة للأتربة والغبار مناطق (نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، الرياض).

كما تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية.

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