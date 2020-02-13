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شكرا لقرائتكم الرياض الأقل .. هنا درجات الحرارة اليوم في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 – الرياض
قال المهتم بمتابعة الطقس والرصد الجوي، معاذ الخلف، إن العاصمة الرياض تقف شامخة اليوم بدرجة حرارة الأقل في المملكة حيث سجلت درجة واحدة مئوية فقط.
وتابع الخلف في تغريدة له عبر تويتر، صباح اليوم الخميس، أن طريف جاءت بـ 2 درجة مئوية، ثم حفر الباطن بـ 3 درجات، ومع الصباح تتحدد كثير من المناطق بدرجة حرارة 4 مئوية والبقية بين 5 إلى 12 درجة مئوية.
ولفت المهتم بمتابعة الطقس والرصد الجوي إلى أن هناك ارتفاعاً حرارياً واضحاً تشهده المملكة.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم نشاطًا للرياح الجنوبية الدافئة المثيرة للأتربة والغبار مناطق (نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، الرياض).
كما تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية.
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