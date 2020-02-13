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أمانة جدة ترصد 69 مخالفة بنطاق جدة التاريخية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ جدة

رصدت بلدية جدة التاريخية 205 من المحال بالنطاق ضمن جولة شملت المرافق العامة لرصد وإشعار المواقع المخالفة.

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وأفاد رئيس بلدية جدة التاريخية، المهندس أيمن دمنهوري، بأن الفرق الرقابية بجولات تفتيشية متنوعة بلغت 205 جولات سجلت من خلالها تحرير إشعارات لـ69 من المحال المخالفة للأنظمة واللوائح، وأن عدد المحال المستوفية للشروط بلغت 129.

وأضاف المهندس دمنهوري أن الحملة شملت زيارة مواقع للمباني المخالفة، حيث رصدت مخالفات تتعلق بأعمال الترميم غير المرخصة في 5 مواقع، تم إشعارها وفق الأنظمة المتبعة في ذلك.

وفي جانب الصحة العامة بين رئيس بلدية جدة التاريخية، أن الفرق البلدية صادرت 23 بسطة عشوائية وغير نظامية لمواقع مختلفة ضمن نطاق البلدية، مشيرا إلى تنظيف 66 حاوية، واستبدال 5 منها، بما في ذلك تنظيف وغسيل عدد من المرافق بالنطاق.