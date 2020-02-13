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"الأرصاد" تنبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ جدة

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم، من أتربة مثارة تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل جدة والطائف والجموم والخرمة والكامل والمويه وتربة وخليص ورابغ ورنية.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى التاسعة مساء.