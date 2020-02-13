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ذكر صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أمس الأربعاء، أن شركات روسية وسعودية أجرت مباحثات حول مشروعات مشتركة محتملة، وكذلك استثمار محتمل يفوق عشرة مليارات دولار.
وجرت المحادثات في السعودية بينما كانت تبحث روسيا مع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" تعزيز التعاون في سوق النفط العالمية.
وقال صندوق الاستثمار المباشر الروسي إن ممثلين لشركات سعودية سيزورون موسكو في الربيع، ويستأنفون محادثاتهم مع الشركات الروسية.صندوق الاستثمار المباشر الروسي مشروعات سعودية روسية موسكو
13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441 10:23 AM
مباحثات جرت بالمملكة بينما كانت تبحث روسيا مع "أوبك" التعاون في سوق النفط
ذكر صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أمس الأربعاء، أن شركات روسية وسعودية أجرت مباحثات حول مشروعات مشتركة محتملة، وكذلك استثمار محتمل يفوق عشرة مليارات دولار.
وجرت المحادثات في السعودية بينما كانت تبحث روسيا مع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" تعزيز التعاون في سوق النفط العالمية.
وقال صندوق الاستثمار المباشر الروسي إن ممثلين لشركات سعودية سيزورون موسكو في الربيع، ويستأنفون محادثاتهم مع الشركات الروسية.
، زيارة مرتقبة لموسكو.. مشروعات "سعودية- روسية" محتملة بـ10 مليارات دولار ،
المصدر : الخليج 365
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