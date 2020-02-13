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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقرير لها اليوم، من أتربة مثارة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل: (جدة، والطائف، والجموم، والخرمة، والكامل، والمويه، وتربة، وخليص، ورابغ، ورنية).
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.
كما أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، يتضمن نشاطًا في الرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدنيًا في مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع).
وبيّنت أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.الأرصاد حالة الطقس رياح مثيرة للأتربة مكة المكرمة المدينة المنورة
13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441 09:57 AM
تُصحب بنشاط في الرياح السطحية وتؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقرير لها اليوم، من أتربة مثارة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل: (جدة، والطائف، والجموم، والخرمة، والكامل، والمويه، وتربة، وخليص، ورابغ، ورنية).
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.
كما أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، يتضمن نشاطًا في الرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدنيًا في مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع).
وبيّنت أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
، الأرصاد تنبّه مكة والمدينة من أتربة مثارة تستمر للمساء ،
المصدر : الخليج 365
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