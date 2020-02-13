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واس- طوكيو: أعلن وزير الصحة الياباني كاتسونوهو كاتو، الخميس، عن إصابة 44 شخصًا آخرين على متن السفينة السياحية الرأسية قبالة اليابان بفيروس كورونا المستجد.
وقال "كاتو" إنه تم اكتشاف 44 حالة إصابة جديدة بعد إجراء 221 فحصًا، وهذا يرفع حصيلة الأشخاص المصابين على متن سفينة "دايموند برينسس" إلى 218، بالإضافة إلى مسؤول في الحجر الصحي التقط الفيروس خلال عمله على السفينة.اليابان فيروس كورونا الجديد السفينة السياحية
اليابان تسجل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن سفينة سياحيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-02-13
واس- طوكيو: أعلن وزير الصحة الياباني كاتسونوهو كاتو، الخميس، عن إصابة 44 شخصًا آخرين على متن السفينة السياحية الرأسية قبالة اليابان بفيروس كورونا المستجد.
وقال "كاتو" إنه تم اكتشاف 44 حالة إصابة جديدة بعد إجراء 221 فحصًا، وهذا يرفع حصيلة الأشخاص المصابين على متن سفينة "دايموند برينسس" إلى 218، بالإضافة إلى مسؤول في الحجر الصحي التقط الفيروس خلال عمله على السفينة.
13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
08:25 AM
بعد إجراء 221 فحصًا لركابها
واس- طوكيو: أعلن وزير الصحة الياباني كاتسونوهو كاتو، الخميس، عن إصابة 44 شخصًا آخرين على متن السفينة السياحية الرأسية قبالة اليابان بفيروس كورونا المستجد.
وقال "كاتو" إنه تم اكتشاف 44 حالة إصابة جديدة بعد إجراء 221 فحصًا، وهذا يرفع حصيلة الأشخاص المصابين على متن سفينة "دايموند برينسس" إلى 218، بالإضافة إلى مسؤول في الحجر الصحي التقط الفيروس خلال عمله على السفينة.
، اليابان تسجل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية ،
المصدر : الخليج 365
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