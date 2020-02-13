شكرا لمتابعة خبر عن استمرار المساعدات المقطوعة للأسر الضمانية ولا موعد لصرفها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنه لا يوجد تاريخ محدد لصرف المساعدة المقطوعة التي تصرف للأسر الضمانية، ألا أنها مستمرة.
ونصح حساب خدمة العملاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، انتظار الأسر لحين الصرف.
يذكر أن المساعدة المقطوعة تمنح بشرط مرور عام على عطاء المساعدة الماضية، ولا يقل سن المستفيد منها عن 35 عاما.
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