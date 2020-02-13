شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. إلزام قائدي المركبات بعدم تجاوز حافلات النقل المدرسي على الطرق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت الإدارة العامة للمرور اليوم الخميس على أهمية عدم تجاوز حافلات النقل المدرسي على الطرق . وقالت “المرور ” في فيديو : توقف حافلات النقل المدرسي على الطرق يُلزم قائدي المركبات بعدم تجاوزها . ويأتي ذلك في إطار الدور التوعوي للقضاء على حوادث الطرق لا سيما طلاب حافلات النقل المدرسي .

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