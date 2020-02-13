شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. تسرب مياه يتسبب في هبوط كبير بطريق عام في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تباشر الجهات المعنية في محافظة جدة تسرب مياه عالي أدى إلى هبوط كبير، في تقاطع طريق المدينة مع شارع صاري باتجاه الشمال. ونشرت الإدارة العامة للمرور صوراً لفرقها في جدة وهي توضح لقائدي المركبات استخدام الطرق البديلة (لتقاطع طريق المدينة مع شارع صاري باتجاه الشمال)، حتى يتم إصلاح الكسر. وتسبب التسرب في إعاقة الحركة المرورية في الطريق، وسط تكاتف للجهات المعنية للتعامل مع الكسر لإصلاحه في أسرع وقت. Advertisements

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