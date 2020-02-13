شكرا لمتابعة خبر عن «الحصيني»: تحسن نسبي في درجات الحرارة الأسبوع المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - توقع باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني تحسن نسبي في درجات الحرارة الأسبوع المقبل .
وقال “الحصيني ” عبر حسابه الرسمي على “تويتر ” : غداً الجمعة ارتفاع في الحرارة ويترواح الإرتفاع من”3″الى”5″درجات عما سجلته اليوم الخميس .
وأضاف : من السبت يطرأ ارتفاع أخر على الحرارة مع بقاء الأجواء باردة نسبياً على الشماليةوالوسطى في الساعات المتأخرةمن الليل ، يرافق ذلك حالة جوية خفيفة وسريعة على أجزاء من الشمالية والغربية والوسطى .
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