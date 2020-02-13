شكرا لمتابعة خبر عن «إستئناف جدة» تقرر إعدام 6 جوالات بعد ثبوت إدانة مستخدميها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت محكمة الإستئناف بجدة قراراً بإتلاف 6 أرقام جوالات وعدم تداولها مرة أخرى بعدما استخدمها متهمون في ترويج المخدرات . كما قررت سجن وجلد وإبعاد 5 من المتهمين “مقيمين ” لثبوت إدانتهم في ترويج وتعاطي المخدرات . وشملت الأحكام كذلك غرامات مالي تودع في حساب مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما ” ، كما شملت 30 شهر سجن للمدانين بالترويج ، و6 شهور للمتعاطين . وكانت الأجهزة الأمنية قد أطاحت بالمتهمين بعد ضبط حيازة حشيش وهروين بقصد التعاطي والترويج .

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