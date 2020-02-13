شكرا لمتابعة خبر عن رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من أتربة مثارة تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة يشمل جدة والطائف والجموم والخرمة والكامل والمويه وتربة وخليص ورابغ ورنية .

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة التاسعة مساءً.