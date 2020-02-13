شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 4 أيام من الزفاف.. وفاة عروس أثناء العلاقة الحميمية مع العريس.. وكاميرا المراقبة توثق ‘‘مشاهد صادمة’’ من ليلة الدخلة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - شهدت العاصمة المصرية واقعة غريبة من نوعها، احتوت على تفاصيل صادمة، حيث لفظت عروس أنفاسها الأخيرة أثناء ممارسة العلاقة الحميمة مع زوجها، بعد 5 أيام من زواجهما.



وفي التفاصيل، فقد عثرت قوات الأمن على جثة فتاة مدربة "قيادة سيارات"على طريق "القاهرة - السويس"، وبفحص الجثة اتضح انها خالية من أي آثار ضرب او عنف على الجسد، فتم عرض الجثة على الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة وتم تشكيل فريق بحث للوقوف على مرتكب الجريمة.

قد يهمك ايضاً:

مذيع الجزيرة ‘‘فيصل القاسم‘‘ : هذا الحاكم العربي طرطور أجرب وهكذا نهايته!



بيع فتاة في قمة الأنوثة والجمال لعصابات ‘‘الدعارة’’ في الخليج بهذا المبلغ الرخيص.. وما حدث لها في الليلة الأولى صادم للغاية!



بعد 4 أيام من الزفاف.. وفاة عروس أثناء العلاقة الحميمية مع العريس.. وكاميرا المراقبة توثق ‘‘مشاهد صادمة’’ من ليلة الدخلة



يمازح ‘‘أسد شرس’’ في الحديقة بعد أن ارتدى قناع ‘‘ملك الغابة’’ . . وحينما انسجم كليا كانت النهاية صادمة!

وافد خبيث في جازان يرتكب جريمة شرف تهز السعودية (تفاصيل صادمة)

شاهد فتيات وشباب سعوديون يمارسون الفعل الممنوع في شوارع الرياض.. وهكذا كان مصيرهم وهم في الذروة

فنانة عرببة مشهورة تفقد القدرة على الحركة بسبب خطأ طبي.. شاهد من تكون وكيف أصبحت؟؟ (فيديو)

على طريقة خاشقجي .. قتل خطيبته بعد دخولها في علاقة غرامية..! (صور) تكشف القاتل الفعلي

Advertisements

تقرير صادم يكشف سبب كورونا.. صينيون يحولون فضلات المجاري لزيوت تطبخ بها أشهر الأطباق!.. شاهد ماهي؟ (فيديو)



وزارة العمل السعودية تعلن بيان بشأن "إلغاء نظام الكفالة" وتسهيلات غير مسبوقة للوافدين

أسد مفترس يلتهم مروضه عند مجموعة من الأطفال.. وهكذا كانت النهاية صادمة (فيديو لأصحاب القلوب القوية)

مذيعة MBC ”لجين عمران” تخطف الأنظار بأجرأ إطلالة جديدة.. الأكثر أناقة على الإطلاق (فيديو)

فتاة سعودية تتعرض لمحاولة اغتصاب داخل مكة المكرمة.. لكن النهاية كانت صادمة للغاية

شاهد: خليجي ومغربي يستدرجان قاصرتين لقضاء ليلة ساخنة وسط الجامع.. ثم كانت المفاجأة !

مفاجأة مزلزلة: هل تتذكرون السعودي الذي اشتكى من وجود مرقص بجوار منزله في جدة يؤثر على بناته؟.. شاهد كيف كان مصيره اليوم؟



وبتفريغ كاميرات المراقبة القريبة من المكان، والاستعانة بتحريات الأمن توصلت إلى أن السيدة "عروس"، حيث تزوجت من حداد عرفيًا وكانت معه في شقته بمدينة بدر، وأثناء العلاقة الحميمة بينهما شعرت بإرهاق شديد ثم لفظت أنفاسها الأخيرة.

تم القبض على الزوج وبمواجهته أكد ما سبق، مشيرًا أنه استعان بصديقه للتخلص من الجثة، خاصة أنه لم يكن أحد يعلم بزواجهما، وقاما بإلقائها على طريق القاهرة-السويس وفرا هاربين.

تم ضبط صديقه والسيارة المستخدمة في الحادث، وإحالتهما للنيابة للتحقيق، والتي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة القضية.