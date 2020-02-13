شاهد: لحظة العثور على مفقود “أم الجماجم”.. وعضو فريق إنجاد يكشف كيف عثر عليه ورد فعله بمجرد مشاهدته

كشف الكابتن نايف بن عبد العزيز السويد، عضو فريق إنجاد التطوعي، تفاصيل العثورعلى مفقود أم الجماجم الذي تاه في الصحراء بعدما علقت سيارته في الرمال شمال شرق المجمعة، وهو بصحة جيدة. وقال “السويد” – وفقا لموقع “سبق” – إن البداية كانت بتلقيه للموقع المتوقع من أحد أعضاء فريق إنجاد التطوعي، فقام على الفور بالإقلاع بطائرته الشراعية، وتوجه صوب الموقع وتمكن من العثور على المفقود. وأوضح أنه قام بإبلاغ الفرق التطوعية بالعثور عليه وبقي يحوم فوقه بالطائرة لكي يهتدوا إليه.

وعن رد فعل المفقود بمجرد مشاهدته، أكد أنه كان يلوح فرحا بالعثور عليه، مستطردا بأنه ظل على قيد الحياة بفضل المياه والتمر وظل يأكل منهما على مدار ٣ أيام. وكشف عن أن المفقود أبلغهم بأنه كان يشاهد الفرق التي تبحث عني طيلة الأيام الماضية وهي تدور حولي، ولكنها لم تعثر عليّ، ولم تتمكن من رؤيتي؟!”. يذكر أن المواطن الكبير في السن، الذي يعاني الضغط والسكر، قد فُقد منذ ثلاثة أيام بعدما خرج بسيارته (لاندكروزر) من بيته يوم الأحد ١٥ جمادى الأولى الماضي متوجهًا للصحراء بالقرب من أم الجماجم شمال شرق المجمعة.