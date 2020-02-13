السعودية اليوم / درس علمي بتعاوني جنوب حائل



حائل 19 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق13 فبراير 2020م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات جنوب حائل بعد غدٍ, درساً علمياً أسبوعياً بعنوان " شرح الأصول الستة " يلقيها خالد بن سليمان العامر, وذلك بعد صلاة العشاء بجامع المحيسني .

ويأتي الدرس ضمن برنامج وافد العلم 3.

// انتهى//

09:54ت م

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