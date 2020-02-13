السعودية اليوم / مفتي حوض الفولكا بروسيا الاتحادية يزور مجمع طباعة المصحف الشريف



المدينة المنورة 19 جمادى الآخر 1441هـ الموافق 13 فبراير 2020م واس

استقبل مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف أمس, مفتي حوض الفولكا بروسيا الاتحادية الشيخ مقدس عباس بيبارس والوفد المرافق له, وكان في استقبالهم الأمين العام المكلّف لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف طلال بن رزّان الرحيلي.

واطلع الوفد على ساحة الإنتاج بالمجمع, واستمعوا لشرح عن الأعمال التي يقدمها المجمع بما يخدم الإسلام والمسلمين.

وفي ختام الزيارة تم تقديم نسخاً من القرآن الكريم للضيوف الذين ابدوا شكرهم ودعائهم للقيادة الرشيدة بالمملكة على ما تقدمه من أعمال لخدمة كتاب الله, وما هيأته من جهود وخدمات وتسهيلات لخدمة الإسلام والمسلمين في كل مكان, وأشادوا بمنهج المملكة الإسلامي المعتدل, والسياسة الحكيمة في مناصرة قضايا المسلمين, وتقديم العون والدعم لهم.

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09:40ت م

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