السعودية اليوم / حملة توعوية عن فيروس كورونا في الكليات الصحية للبنات بجامعة نجران



نجران 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس

أقامت الكليات الصحية بجامعة نجران أمس, حملة توعوية تدريبية عن الوقاية من فيروس كورونا الجديد، وذلك على مسرح الكليات الصحية، حيث استهدفت منسوبات الكليات الصحية، واستفاد منها 158 مستفيدة.

واشتملت الحملة على التعريف بأھم أعراض الفيروس، وطرق انتقاله، وما يتوجب فعله في حال اشتباه الإصابة به، بالإضافة إلى دور الكليات الصحية ومقدمي الخدمات الصحية في التصدي لھذا المرض، كما ھدفت الحملة إلى توعية جميع منسوبات الكليات الصحية عن فيروس كورونا الجديد، وكيفية الوقاية منه.

وتأتي هذه الحملة انطلاقاً من دور الجامعة التوعوي ممثلة في كلياتها في تثقيف جميع منسوبيها بهذا الفيروس، وخطره وسبل الوقاية منه.

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09:30ت م

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