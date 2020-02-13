السعودية اليوم / الكلية التقنية للبنات بنجران تستضيف مهرجان الأسر المنتجة



نجران 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس

استضافت الكلية التقنية للبنات بنجران، أمس مهرجان الأسر المنتجة وذلك بإشراف جمعية التنمية الاجتماعية بالمنطقة.

ويهدف المهرجان الذي يستمر لمدة يومين إلى تمكين الأسر المنتجة من عرض منتجاتهم، وتهيئة المتدربات لسوق العمل وتطبيق ما تم التدريب عليه، كما تضمنت الفعالية انتاج المتدربات في تخصصات الكلية المختلفة، وعرضاً لعدد من المشاريع المقدمة للتخرج.

وتسعى الكلية من خلال مشاركتها إلى تأصيل المفهوم الاقتصادي لمتدربات الكلية نحو الرفع من مستوى دعم منتجاتهن بالنظر إلى ما تقدمه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لمتدربات الكليات من التأهيل المهني والتدريبي.

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09:17ت م

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