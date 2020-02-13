

نيويورك 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس

التقى نائب مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، أمس، في مكتبه بمقر وفد المملكة في نيويورك، القائم بأعمال مكتب تمثيل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) جيمس ديكسترا.

وجدد ديكسترا، في بداية اللقاء، شكره وتقديره للمملكة على دعمها السخي والمتواصل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بما يجسد اهتمام المملكة بهذه القضية مما جعلها واحدة من أكبر الدول المانحة للوكالة.

واستعرض القائم بأعمال المكتب التحديات والصعوبات التي تواجه الوكالة وتأثيرها على الجهود والخدمات التي تقدمها لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد الدكتور منزلاوي خلال اللقاء أن القضية الفلسطينية تأتي على رأس أولويات واهتمامات المملكة، وحرص المملكة الدائم على تقديم كل ما من شأنه مساعدة وكالات الأمم المتحدة على خدمة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في جميع أنحاء العالم.

وأعرب الدكتور منزلاوي عن اعتزاز المملكة بالتعاون الوثيق الذي يربطها بالأونروا وترحيبها الدائم في تقديم الدعم للوكالة نظير دورها النبيل وما توفره من خدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مختلف القطاعات.

حضر اللقاء عضو الوفد الدائم السكرتير أول عبدالله مشخص، وضابط الاتصال بمكتب الأونروا مارجولين شوت.

// انتهى //

08:53ت م

0021





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الدكتور منزلاوي يلتقي بالقائم بأعمال مكتب وكالة "الأونروا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.