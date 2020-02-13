السعودية اليوم / "معًا ضد التنمر" فعالية ينفذها تعليم المهد للوقاية من التنمر



المدينة المنورة 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس

نفذت مدارس تعليم محافظة المهد أمس فعاليات الأسبوع المكثف للوقاية من التنمر تحت شعار "معًا ضد التنمر"، وذلك ضمن برنامج خفض العنف في مدارس التعليم العام (رفق).

وتضمنت الفعاليات مجموعة من الأنشطة والبرامج والنشرات التوعوية وورش العمل بأساليب التدخل المبكر والعلاج في التعامل مع حالات التنمر وذلك بمشاركة نخبة من المتخصصين في مجال التوجيه والإرشاد.

وفي هذا السياق أكد رئيس التوجيه والإرشاد بتعليم المهد طارق المطيري أهمية تنفيذ مثل هذه الفعاليات بهدف رفع مستوى الوعي لدى الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم من مخاطر ظاهرة التنمر بجميع أشكاله وأنواعه وأثر هذا السلوك السلبي عليهم .

وتهدف الفعاليات إلى التعريف بالتنمر والتوعية به والتعامل معه في مدارس التعليم وتوعية أولياء الأمور والأسر بخطورة هذا السلوك انطلاقًا من المسؤولية العظيمة والدور المنوط بالمدرسة إزاء تربية النشء وتعليمهم ووقايتهم من كل ما يعترض توافقهم النفسي والتربوي والأسري والاجتماعي.

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